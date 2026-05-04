Rente mensuelle de 30 ans décrochée à l’Eurodreams

Keystone-SDA

Une personne chanceuse a décroché le gros lot à l'Eurodreams lundi soir. Elle a gagné une rente mensuelle de 22'222 francs durant 30 ans, en cochant les six bons numéros 12, 21, 27, 30, 34 et 38, ainsi que le numéro spécial "dream" 1, a annoncé la Loterie romande.

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(Keystone-ATS) Le pactole a été remporté dans l’un des huit pays européens proposant ce jeu. En Suisse, Eurodreams est exploité par la Loterie romande et par Swisslos côté alémanique.

Le deuxième rang de gain, obtenu avec six numéros gagnants mais sans le numéro «dream», propose une rente mensuelle de 2222 francs durant cinq ans. Le tirage du jeu est effectué les lundis et jeudis soir.

https://jeux.loro.ch/games/eurodreams