Retraite anticipée moins attractive pour financer l’AVS

Keystone-SDA

Retraite anticipée moins attractive, travail facilité au-delà de 65 ans ou augmentation des recettes pour l'AVS: le Conseil fédéral a fixé jeudi l'orientation du projet AVS2030. Il renonce aux recettes alternatives comme la taxe sur les transactions financières.

(Keystone-ATS) L’idée est d’inciter les personnes à continuer à travailler au-delà de l’âge de la retraite. L’âge maximal de 70 ans dans l’AVS doit être supprimé, et la franchise de cotisation augmentée.

Une augmentation de l’âge de la retraite pure ne fait pas partie des mesures envisagées pour cette réforme. La population s’est clairement prononcée contre en 2024, précise le gouvernement jeudi dans un communiqué.

De plus, relever l’âge de la retraite demande du temps et des mesures de compensation. Les répercussions financières pourraient se ressentir trop tardivement. Le Conseil fédéral souhaite toutefois examiner cette option lors de la prochaine réforme.

Idées écartées

Le Conseil fédéral a également écarté plusieurs idées lancées par les partis et les organisations. Il ne veut pas financer l’AVS par une taxe sur les transactions financières. Une imposition sur les successions ou un impôt sur les gains immobiliers n’est pas non plus à l’ordre du jour. Le gouvernement préfère « se concentrer sur les sources de financement actuelles ».

Diverses pistes doivent être examinées. Celles-ci pourraient être limitées à la période critique du départ à la retraite des baby-boomers. Le Conseil fédéral réfléchit aussi à l’introduction d’un mécanisme d’intervention en cas de détérioration des finances de l’AVS ou si les décisions politiques n’interviennent pas à temps.