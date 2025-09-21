La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Royaume-Uni, Canada et Australie reconnaissent l’Etat de Palestine

Keystone-SDA

Le Royaume-Uni a officiellement reconnu dimanche l'Etat de Palestine, a annoncé le premier ministre britannique Keir Starmer. Le Canada et l'Australie ont pris la même décision.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Aujourd’hui, pour raviver l’espoir de paix et d’une solution à deux Etats, je déclare clairement en tant que Premier ministre de ce grand pays, que le Royaume-Uni reconnaît officiellement l’Etat de Palestine», a annoncé Keir Starmer, dans une déclaration filmée publiée sur les réseaux sociaux.

«Le Canada reconnaît l’Etat de Palestine et offre de travailler en partenariat afin de porter la promesse d’un avenir pacifique pour l’Etat de Palestine et l’Etat d’Israël. Le Canada inscrit cette mesure dans le cadre d’un effort international concerté visant à préserver la possibilité d’une solution à deux Etats», a affirmé son homologue canadien Mark Carney.

L’Australie «reconnaît officiellement l’Etat indépendant et souverain de Palestine», a pour sa part annoncé le Premier ministre Anthony Albanese. «Ce faisant, l’Australie reconnaît les aspirations légitimes et de longue date du peuple de Palestine à un Etat qui lui soit propre», a-t-il expliqué dans un communiqué.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
27 J'aime
37 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Emilie Ridard

Quelles difficultés avez-vous rencontrées lors du renouvellement de votre passeport à l’étranger?

Sans encombres ou compliqué: racontez-nous comment s'est passé le renouvellement de vos papiers d'identité dans votre consulat suisse.

Participez à la discussion
10 J'aime
8 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Vous attendez-vous à des changements dans votre vie en raison des nouvelles règles commerciales introduites par les États-Unis?

Selon vous, quel impact la politique douanière américaine pourrait-elle avoir sur votre vie? Votre avis nous intéresse.

Participez à la discussion
26 J'aime
24 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision