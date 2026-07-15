Sécheresse dans le Doubs: navigation aux Brenets bientôt compromise

Keystone-SDA

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Le bas niveau du Doubs, surtout côté français où il ne coule plus sur plusieurs tronçons, a des conséquences en aval. La chute du Saut-du-Doubs est à sec et la navigation sur le lac des Brenets (NE), encore possible, pourrait s'arrêter si la pluie ne revient pas. La taskforce franco-suisse est au point mort.

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(Keystone-ATS) «On regarde la météo et on attend les orages avec impatience», a déclaré à RTN le directeur de la compagnie de navigation NLB, Yvan Durig. Depuis une semaine et demie, l’entreprise a dû déplacer de 150 mètres les bateaux, en direction du Saut-du-Doubs.

Le niveau du plan d’eau baisse d’environ 20 centimètres par jour. La limite pour naviguer est à 6,80 mètres.

En 2018 et en 2022, des photos du lac des Brenets, complètement à sec avec les bateaux échoués, étaient devenues un synonyme du dérèglement climatique. Si la navigation n’est plus possible depuis Les Brenets, la compagnie véhiculera les touristes en minibus vers le Saut-du-Doubs et leur fera faire une boucle en bateau à cet endroit-là.

Yvan Durig explique la diminution de l’apport d’eau en amont par plusieurs facteurs. La population a par exemple «fortement augmenté côté français à Morteau et Villers-le-Lac».

En 2022, une task force a été mise en place pour trouver des solutions face à la porosité du lit de la rivière. D’anciennes études ont été retrouvées, d’autres ont été menées. Yvan Durig a expliqué qu’il existe des solutions pour empêcher l’eau de s’échapper. Un hydrogéologue a établi un dossier pour colmater les pertes avec du géotextile, de l’argile.

Le dossier est entre les mains des politiques. «Depuis deux ans, la task force stagne», a ajouté Yvan Durig à la radio neuchâteloise.

Travaux de restauration

Dans un article paru mercredi, Arcinfo a relevé qu’il y a un an des travaux de restauration écologique du Doubs ont été entrepris sur un tronçon de 3,5 km entre Arçon et Doubs, près de Pontarlier (F). Budgétisé à 1,2 million d’euros, ce projet a consisté à rétrécir de deux tiers le lit de la rivière afin de garantir un flux d’eau constant en période d’étiage et d’accroître la biodiversité.

Le lit de la rivière a été redessiné. Des banquettes perméables en galets et graviers, recouvertes de fibres de coco, ont été posées là où de nombreuses pertes vers la Loue ont été identifiées. Le bilan semble plutôt positif car l’eau s’écoule en continu avec un débit régulier.