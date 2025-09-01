La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Séisme en Afghanistan: au moins 622 morts

Keystone-SDA

Au moins 622 personnes sont mortes dans l'est de l'Afghanistan frappé dans la nuit par un séisme de magnitude 6, a indiqué lundi à l'AFP le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Abdul Mateen Qani. La secousse a aussi fait plus de 1500 blessés.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) L’épicentre du séisme, suivi d’au moins cinq répliques dont une de magnitude 5,2 sur l’échelle de Richter, a été localisé à seulement huit kilomètres de profondeur dans la province de Nangarhar, selon l’US Geological Survey.

