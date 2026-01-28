Sanija Ameti punie à Zurich pour atteinte à la liberté de croyance

La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Sanija Ameti punie à Zurich pour avoir violé la liberté de croyance
La co-présidente d'Operation Libero Sanija Ameti écope d'une peine pécuniaire avec sursis. La justice zurichoise l'a reconnue coupable d'atteinte à la liberté de croyance et des cultes. En 2024, elle avait tiré sur une image pieuse et publié des photos de son acte.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) A l’issue du procès, le Tribunal de district de Zurich a condamné mercredi l’ex-membre de la direction des Vert’libéraux zurichois à une peine avec sursis de 60 jours-amende à 50 francs. L’accusée, âgée de 34 ans, a refusé de s’exprimer durant l’audience.

Son avocat avait demandé l’acquittement de sa cliente. Le Ministère public avait exigé une peine de 100 jours-amende à 100 francs avec sursis ainsi que 2500 francs d’amende.

Sanija Ameti siège au parlement communal de Zurich. Elue sur une liste du PVL, elle a quitté son parti alors qu’elle se trouvait sous le coup d’une procédure d’exclusion en raison des faits reprochés. La politicienne ne se représente pas pour un nouveau mandat lors des élections communales du 8 mars.

