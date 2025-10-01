Sauvetage d’une victime du séisme aux Philippines: millions de vues

Keystone-SDA

Le sauvetage d'une victime du séisme aux Philippines, filmée en direct lors de son extraction des décombres par ses proches, qui creusaient à mains nues dans la nuit, recueille près de 4 millions de vues sur internet mercredi.

(Keystone-ATS) Les images saisissantes montrent Dante Pianar, le visage et le haut du corps recouverts de poussière, les lèvres ensanglantées et le bras droit tatoué, tordu et coincé sous des débris de sa maison effondrée à Bogo, près de l’épicentre du séisme de magnitude 6,9 qui a fait au moins 69 morts mardi soir.

«J’ai le bras cassé (…). Aidez-moi, s’il vous plaît. Nous avons été touchés par le séisme. J’espère que vous pourrez m’aider, mes amis, je suis coincé», implore cet employé local de 28 ans, vers minuit, peu après le séisme.

La vidéo qui a été mise en ligne mercredi sur son compte Facebook, Dan Soy Vlog, a depuis été vue au moins 3,8 millions de fois.

On y voit deux proches retirer des dalles de béton et des barres d’acier qui immobilisaient tout le bas de son corps. A un moment, ils tirent sur sa chemise bleue, pour tenter de l’extraire des décombres.

Son épouse, Leonie Grace Bolambao, enceinte de deux mois et qui a également été secourue, a déclaré à l’AFP que le couple s’était couché tôt et s’était retrouvé enseveli sous les décombres de leur chambre.

Dante Pianar a ensuite été transporté à l’hôpital de Cebu pour soigner son bras fracturé.

Son épouse, professeure d’anglais, a elle été légèrement blessée et a pu ensuite rentrer chez ses parents.

«Je me suis évanouie et je n’ai pas pu réagir pendant longtemps. A mon arrivée à l’hôpital, je ne pouvais même pas parler. J’étais sous le choc. J’avais perdu l’usage de la parole», a-t-elle déclaré.

«Le bras de Dante ne peut plus bouger car un mur lui est tombé dessus. Nous n’aurions jamais imaginé que notre maison s’effondrerait (…) il n’en reste rien».