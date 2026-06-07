Scrutin test pour l’Arménie, tournée vers l’Occident

Keystone-SDA

Les électeurs arméniens votent dimanche aux législatives, scrutin test du soutien à la réorientation géopolitique du Premier ministre Nikol Pachinian vers l’Occident. Le vote intervient sur fond de tensions avec la Russie, alliée historique de l’Arménie.

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(Keystone-ATS) L’Arménie et la Russie, liées par des siècles d’histoire commune, sont officiellement toujours alliées. Mais depuis la reprise par la force par l’Azerbaïdjan de l’enclave du Karabakh, que n’a pas empêchée la Russie, Erevan multiplie les reproches envers Moscou et se tourne vers l’Union européenne et les Etats-Unis.

Fin mai, le président américain, Donald Trump, a apporté son soutien «total» à Nikol Pachinian. La Russie a, elle, ouvertement mis en garde l’Arménie, rappelant que le rapprochement de l’Ukraine avec l’Union européenne avait été à l’origine des problèmes de ce pays, confronté à l’armée russe depuis février 2022.

A la sortie de son bureau de vote à Erevan, le Premier ministre a affirmé que l’Arménie poursuivrait une politique étrangère d’équilibre entre la Russie et l’Occident.

«Nous accepterons le choix du peuple, quel qu’il soit» dans ce scrutin, a déclaré M. Pachinian à des journalistes.

Au-delà de la relation avec Moscou, le scrutin de dimanche intervient après des années de profonds bouleversements en Arménie depuis l’arrivée au pouvoir de M. Pachinian à l’issue de manifestations en 2018.

Ce petit pays à majorité chrétienne du Caucase est encore sous le choc de sa défaite militaire contre l’Azerbaïdjan en 2020 et de la perte du Karabakh en 2023, qui a provoqué l’exode de dizaines de milliers d’Arméniens de ce territoire montagneux disputé depuis des décennies.

Nikol Pachinian, ancien journaliste âgé de 51 ans, a présenté ce scrutin comme un choix entre une paix durable, quoique controversée, avec Bakou, et un retour à la guerre.

Rancoeur envers Moscou

M. Pachinian avait reproché à Moscou de ne pas avoir apporté son aide à l’Arménie lors de la guerre de 2020. La Russie avait déployé des forces de maintien de la paix au Karabakh, mais n’était pas intervenue directement, soucieuse de préserver ses relations avec l’Azerbaïdjan, autre ancienne république soviétique.

Prenant acte de cette situation, M. Pachinian a gelé la participation arménienne à une alliance régionale chapeautée par Moscou et a cherché à renforcer les liens avec Bruxelles et Washington, allant même jusqu’à évoquer une potentielle adhésion de son pays à l’UE. Une éventualité considérée par la Russie comme une ingérence occidentale dans son pré carré.

«Tout ce qui se passe actuellement en Ukraine (…) Comment tout cela a-t-il commencé? Par la tentative de l’Ukraine de rejoindre l’UE», a averti en mai le président russe, Vladimir Poutine, dans des propos qui sonnent comme une menace. L’Ukraine, en 2014, s’apprêtait en réalité à signer un simple accord d’association avec l’Union européenne.

La Russie a interdit l’importation d’une série de produits agricoles arméniens, et le Kremlin a aussi été accusé de chercher à influencer le scrutin.

De nombreux Arméniens vivent et travaillent en Russie, principal partenaire commercial de l’Arménie et marché clef pour ses exportations, alors que Erevan est dépendant de Moscou pour ses fournitures d’armements et d’énergie.

Soutien européen

Nikol Pachinian affirme cependant ne pas souhaiter rompre avec Moscou ni vouloir «nuire aux intérêts de la Russie».

Pour autant, la campagne électorale a pris des airs de combat pour l’avenir géopolitique de l’Arménie.

M. Pachinian est allé jusqu’à assurer qu’une «guerre catastrophique» avec l’Azerbaïdjan pourrait avoir lieu si son parti perdait la majorité.

Son principal concurrent, l’homme d’affaires russo-arménien Samvel Karapetyan, a mis en garde contre toute «ruée imprudente» vers l’Occident. «La Russie est et restera notre partenaire stratégique et notre principal partenaire économique», a-t-il déclaré.

Les Européens, de leur côté, ne cachent guère leur souhait de voir Nikol Pachinian l’emporter, et sont venus soutenir le partenariat UE-Arménie lors d’un sommet à Erevan début mai.

Le parti Contrat civil du Premier ministre est donné en tête dans les sondages, mais avec 19 partis et blocs en lice pour 101 siège, le scrutin risque d’aboutir à un Parlement fragmenté.

Huit ans après son arrivée au pouvoir sur la promesse de démanteler le système oligarchique post-soviétique arménien, le Premier ministre fait face à des critiques croissantes.

L’Arménie dérive «du populisme vers des méthodes de gouvernance autoritaires», affirme l’analyste indépendant Gevorg Poghosyan.

Pour autant, pour de nombreux Arméniens, l’opposition reste associée à l’influence russe et aux oligarques.

«J’ai voté pour la paix. Seul (Nikol) Pachinian peut apporter la paix», a déclaré à l’AFP Hakob Hakobyn, un artisan de 63 ans.

Katachtour Movsisyan, ingénieur mécanique de 59 ans, dit qu’il a voté pour un parti d’opposition, pour «le changement: en politique étrangère, intérieure, et dans les négociations avec l’Azerbaïdjan».