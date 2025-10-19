Sept millions d’Américains manifestent contre Trump

Keystone-SDA

Les Américains sont descendus en nombre dans les rues samedi pour crier leur opposition au président américain Donald Trump lors d'une journée de mobilisation nationale. Selon les organisateurs, 7 millions de personnes ont pris part à plus de 2700 rassemblements.

(Keystone-ATS) Des défilés ont eu lieu de New York à San Francisco en passant par Chicago, La Nouvelle-Orléans ou encore des petites villes du centre des Etats-Unis.

Cette coalition d’associations ralliées sous le slogan «No Kings» («pas de rois»), avait déjà tenu à la mi-juin une mobilisation très suivie le jour de l’anniversaire de Donald Trump, avec, selon elles, environ 5 millions de manifestants. Les autorités américaines ne fournissent pas d’estimation à l’échelle nationale.

Dans d’importants cortèges ou par dizaines sur le bord des routes, des Américains de tout âge se sont mobilisés ce week-end dans une atmosphère joviale pour dénoncer ce qu’ils qualifient de «prise du pouvoir autoritaire» de Donald Trump et de ses proches.

Aussi au Texas et en Floride

«Ils sont en train de détruire la démocratie», dénonce Isaac Harder, un lycéen rencontré par l’AFP dans la capitale Washington. «Ce n’est pas l’Amérique, c’est du fascisme».

«Nous sommes en pleine crise face à la cruauté de ce régime, à son autoritarisme», abonde Collen Hoffman, une retraitée venue manifester à New York, où plus de 100’000 personnes ont défilé «pacifiquement», selon la police locale.

Au Texas et en Floride, fiefs des conservateurs, des manifestations se sont également tenues, notamment à Houston et à proximité de la résidence Mar-a-Lago, où Donald Trump passe le week-end.

Face au camp républicain qui les accuse de promouvoir «la haine de l’Amérique» et est allé jusqu’à les assimiler à des terroristes, les manifestants ont répliqué sur le ton de l’humour.

Certains d’entre eux ont ainsi défilé vêtus de costumes incongrus de pingouin, de homard ou encore d’hippopotame, d’autres brandissant fièrement le drapeau américain en riposte aux attaques de la droite.

A travers le pays, diverses pancartes montrant Donald Trump grimé en Staline, en reine d’Angleterre ou encore en roi soleil ont été observées dans les cortèges, où résonnaient des chants appelant le républicain à quitter le pouvoir.

«Réduire au silence»

Le président, qui avait menacé en juin de répondre aux manifestants avec une «très grande force», a seulement commenté cette semaine sur Fox News: «Je ne suis pas un roi» et est resté silencieux samedi.

Sur les réseaux sociaux, un compte affilié à son équipe de communication a, lui, publié plusieurs photographies et vidéos générées par l’IA le présentant en monarque.

Depuis son retour au pouvoir en janvier, Donald Trump a bouleversé l’équilibre démocratique américain en empiétant sur les pouvoirs du congrès et des Etats et en menaçant ses opposants de représailles judiciaires, autant d’actions dénoncées avec force samedi.

«Comment cela a-t-il pu arriver?», s’émeut auprès de l’AFP Jennifer Bryant, une avocate rencontrée à Houston au Texas. «Les choses évoluent si rapidement. Ils détruisent nos institutions, licencient des fonctionnaires et s’emparent des fonds publics».

Cette nouvelle journée de mobilisation survient par ailleurs en pleine paralysie budgétaire de l’Etat fédéral et alors que Donald Trump a déployé des militaires dans plusieurs fiefs démocrates pour selon lui lutter contre l’immigration illégale et la criminalité.

En signe de contestation, plusieurs rassemblements se sont tenus dans les villes où il a envoyé la garde nationale, comme Chicago ou Los Angeles.

Plusieurs figures de gauche, comme Bernie Sanders ou encore le chef des sénateurs démocrates Chuck Schumer, étaient présentes dans les cortèges.