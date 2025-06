Situation toujours délicate dans le Haut Val de Bagnes

Keystone-SDA

La situation restait délicate lundi dans le Haut du Val de Bagnes (VS), touché depuis la semaine dernière par les intempéries et des coulées importantes. Les données GPS démontrent une accélération des glissements, atteignant par endroits jusqu’à 2 mètres par jour.

1 minute

(Keystone-ATS) Les « importantes coulées » (charriant cailloux, bois, matériaux divers) dans le cône de déjection ont cessé dimanche soir, mais le chantier est à l’arrêt. Cela nécessite « une réappréciation fréquente de la situation », a indiqué lundi à Keystone-ATS le secrétaire général adjoint de la commune de Val de Bagnes Antoine Schaller.

Sur son site, la commune indique que les machinistes continuent de curer le torrent. D’importants moyens sont engagés. Par précaution, plusieurs points bas entre Champsec et Sembrancher sont surveillés et curés au besoin pour éviter toute accumulation et débordement.

A ce jour, plusieurs dizaines de milliers de m3 se sont déposés le long du cône de déjection. Un « scénario du pire » est évalué.