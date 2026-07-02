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Sombres perspectives pour l’AVS et l’AI

Keystone-SDA

Fonds en baisse pour l'AI et résultat de répartition négatif dès 2026 pour l'AVS: les perspectives pour ces assurances sociales sont sombres, selon les données actualisées jeudi par l'office fédéral des assurances sociales (OFAS).

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) La situation financière de l’assurance invalidité (AI) continue de se détériorer. En 2025, le déficit de répartition s’élevait à 209 millions de francs. En raison de la forte augmentation du nombre de nouvelles rentes, celui-ci pourrait atteindre 800 millions de francs en 2030.

L’introduction de la 13e rente AVS dès décembre influence les perspectives financières du premier pilier. A l’heure actuelle, cette prestation supplémentaire n’est pas financée. Cela entraîne une augmentation significative du déficit de répartition. Les chiffres devraient passer de 1,3 milliard en 2026 à 4,9 milliards en 2035.

Si la hausse de 0,4 point de la TVA, décidée par le Parlement lors de la session d’été pour financer la 13e rente AVS, est approuvée par le peuple et mise en œuvre à partir de 2028, le déficit de répartition de l’AVS en 2030 serait réduit de moitié, passant de 2,7 à environ 1,2 milliard de francs.

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