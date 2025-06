Sortie d’un coffret de chansons inédites de Bruce Springsteen

En tout, 83 morceaux dont 74 entièrement inédits: avec la publication vendredi de "Tracks II: The Lost Albums", la légende américaine du rock Bruce Springsteen tente d'affirmer que les années 1990 n'étaient, en réalité, pas perdues pour lui.

(Keystone-ATS) Pour beaucoup de fans, le chanteur natif du New Jersey a subi un passage à vide avant le tournant du siècle, alors qu’il s’était temporairement séparé de son groupe historique, l’E Street Band.

« Je lis souvent à mon propos que les années 1990 étaient comme perdues pour moi », dit « The Boss » dans une récente vidéo sur YouTube. « En fait, Patti [Scialfa, sa femme musicienne, ndlr] et moi avions des enfants très jeunes à ce moment-là », ajoute-t-il pour expliquer sa moindre productivité. Mais « en réalité, je travaillais tout le temps ».

Troisième opus prévu

Bruce Springsteen, connu pour ses concerts fleuve, raconte avoir profité de la pandémie du Covid-19 pour mettre la dernière main à tout ce qui lui restait dans les tiroirs. Le résultat: un grand coffret de sept compilations d’oeuvres composées entre 1983 et 2018, mais centrées autour des années 1990.

Devenu célèbre dès les années 1970 avec « Born to run », il acquiert une aura internationale dans les années 1980 avec « Nebraska » ou « Born in the USA ». Après une fin de siècle loin de son E Street Band, il renoue avec eux et le succès dans « The Rising » (2002), consacré aux attaques terroristes du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis.

Le coffret sorti vendredi inclut un disque autour de son tube « Streets of Philadelphia », un autre, « Somewhere North of Nashville », qui va chercher du côté de la country, quand un troisième rend hommage à la Californie et sa culture mexicaine.

Bruce Springsteen n’est pas le premier à revisiter ses archives pour sortir des morceaux inédits, quitte à publier des morceaux initialement écartés de premiers albums.

Bob Dylan avait lancé la mode avec son « Bootleg Series » en 1991 et Springsteen avait d’ailleurs suivi en 1998 avec « Tracks ». La collection « Tracks II » est une suite directe. Un troisième opus est prévu.