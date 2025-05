Soutien accru à la littérature au sein de l’espace BEJUNE

Keystone-SDA

Les cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel se dotent d'une commission intercantonale de littérature. Avec ce nouvel outil, ils veulent renforcer les échanges culturels et le soutien à la littérature au sein de l’espace BEJUNE.

1 minute

(Keystone-ATS) Le Conseil-exécutif bernois, le Gouvernement jurassien et le Conseil d’Etat neuchâtelois ont paraphé un accord intercantonal instituant cette nouvelle commission de littérature sur l’Arc jurassien (CiLi BEJUNE). Cette institution aura pour mission d’encourager la création littéraire, ont souligné lundi les trois cantons dans un communiqué commun.

Avec la création de cette nouvelle commission composée d’experts, les trois partenaires entendent consolider les échanges culturels au sein de l’Arc jurassien. En mutualisant leurs ressources, Berne, le Jura et Neuchâtel visent à enrichir les soutiens proposés à la littérature et valoriser la richesse créative de la région.

La commission débutera ses travaux cette année. Elle procédera alternativement à l’attribution de bourses d’écriture et de prix littéraires. Ce dispositif tricantonal remplace l’ancienne CiLi, commune aux cantons de Berne et du Jura. L’intégration de Neuchâtel répond à une volonté d’offrir aux auteurs un espace culturel plus vaste.