Soutien aux producteurs régionaux de vins et de bières

Le Gouvernement jurassien a refusé mercredi par 38 voix contre 14 et 5 abstentions une motion de Pauline Godat visant à soutenir les producteurs locaux de vins et de bières. La députée verte souhaitait obliger les établissements soumis à patente à proposer au moins une bière et un vin local sur leur carte.

(Keystone-ATS) Le secteur de la bière et du vin de production jurassienne compte une dizaine de vignerons et une quinzaine de brasseurs, a avancé Pauline Godat. Cela représente environ 45 EPT et 8 millions de chiffre d’affaires, dont environ la moitié est dépensée dans le canton. Ce secteur favorise par ailleurs un savoir-faire et des produits du terroir jurassiens.

Après avoir vu leurs ventes augmenter pendant le Covid, bon nombre de ces artisans font face actuellement à des difficultés financières. Prix parfois élevés, difficultés à placer leurs produits dans les restaurants ou méconnaissance de l’offre de la part de certains clients font partie des raisons qui expliquent cette situation délicate.

Sur le modèle de la loi vaudoise, Pauline Godat proposait d’introduire un nouvel article dans la loi jurassienne sur les auberges obligeant les établissements à proposer sur leur carte au moins une bière et un vin local, c’est-à-dire contenant au minimum 75% d’ingrédients jurassiens.

Tant le ministre de l’Economie Stéphane Theurillat que les représentants des différents groupes parlementaires se sont toutefois montrés sceptiques quant à cette proposition. Ils ont notamment peu goûté l’idée de proposer un soutien aux producteurs de bières et de vins, et non aux autres producteurs locaux.

«Si les Vaudois ont mis cet article dans leur loi, ce n’est pas impossible», a réagi Pauline Godat, en vain.