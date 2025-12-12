Soutien bâlois à la revitalisation de la tourbière de La Gruère JU

Le canton de Bâle-Ville soutient à hauteur de 165'000 francs le vaste chantier de revitalisation de la tourbière de La Gruère, aux Franches-Montagnes. Pour les autorités jurassiennes, cet appui illustre l'étroite collaboration entre les deux cantons et réaffirme l’importance de ce site emblématique.

(Keystone-ATS) Avec ce soutien financier, Bâle-Ville apporte une contribution très appréciée au projet de restauration de la tourbière de La Gruère, souligne vendredi le canton du Jura qui estime que cet apport illustre l’intérêt que porte la population bâloise à La Gruère. Des visiteurs et des écoles de la région bâloise viennent régulièrement sur ce site.

Le projet mené sur le site de La Gruère vise à rétablir le régime hydrologique naturel de la tourbière. Il s’agit de redynamiser les processus écologiques de ce milieu et les espèces tout aussi particulières qui en dépendent.

Rôle des tourbières

Avec ces travaux, la tourbière retrouve également son rôle de puits de carbone. Une tourbière dégradée relâche en effet du CO2 dans l’atmosphère, tandis qu’une tourbière fonctionnelle le stocke. Selon le Centre national de la recherche scientifique (CNRS), le potentiel des tourbières à capturer du carbone est revu à la hausse avec l’augmentation des températures.

Dans la zone de la première étape de travaux réalisée en 2018, le canton constate la restauration du fonctionnement naturel de la tourbière. La biodiversité y montre également un renouveau. La libellule «Leucorrhine à gros thorax», inscrite sur la liste rouge des espèces menacées, y a notamment fait sa réapparition.

Le chantier de revitalisation de La Gruère doit se dérouler jusqu’à fin 2028. Le projet bénéficie également d’un subventionnement important de la Confédération et d’autres institutions. Plusieurs étapes ont déjà été réalisées, consistant notamment à combler des fossés drainants pour maintenir la tourbière en eau.