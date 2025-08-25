La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
SpaceX annule un vol-test de sa mégafusée Starship

Keystone-SDA

L'agence spatiale SpaceX d'Elon Musk a annulé un vol-test de sa mégafusée Starship dimanche. Il s'agit d'un nouveau revers pour le milliardaire après une série noire d'essais marqués par des explosions.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Retrait du dixième vol d’aujourd’hui de Starship pour prendre le temps de résoudre un problème avec les systèmes au sol», a annoncé SpaceX sur le réseau social. Le lancement de la fusée était prévu à 18h30 locales (01h30 lundi en Suisse) de la base de l’entreprise américaine au Texas, dans le sud des Etats-Unis.

Il devait avoir pour objectif une série d’expériences sur l’étage supérieur de la fusée, le vaisseau, avant qu’elle n’amerrisse dans l’océan Indien.

