Straumann pénalisé par le franc fort à mi-parcours

Keystone-SDA

Le fabricant d'implants dentaires Straumann a vu son bénéfice et sa rentabilité baisser au premier semestre 2025, en raison de la vigueur persistante du franc. Le groupe bâlois confirme toutefois ses prévisions pour 2025.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) Sur les six premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires de Straumann a grimpé de 5,9% par rapport à la même période de l’an dernier à 1,34 milliard de francs, soit une croissance organique de 10,2%, indique mercredi dans un communiqué l’entreprise sise à Bâle. Au deuxième trimestre, les recettes ont progressé de 9,3% pour atteindre 667,5 millions. Le spécialiste des implants dentaires met ce résultat sur le compte de la vigueur persistante du franc.

Le résultat d’exploitation (Ebit) s’est inscrit à 329,6 millions de francs, en baisse de 1,9%. La marge correspondante s’est affichée à 24,4%, contre 26,4% en 2024.

Au final, le bénéfice net a diminué à 238,2 millions de francs, contre 268,2 millions il y a un an.

Les régions Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA), Asie-Pacifique (APAC) et Amérique latine (LATAM) ont toutes enregistré de solides résultats, portés par une demande soutenue et une solide exécution commerciale. L’Amérique du Nord a enregistré une croissance stable par rapport au trimestre précédent et a continué de gagner des parts de marché dans un contexte américain toujours difficile.

Les résultats présentés sont quasiment conformes aux attentes des analystes consultés par l’agence AWP. Ces derniers tablaient sur un chiffre d’affaires de 1,35 milliard de francs, notamment.

Le groupe bâlois reconduit ses prévisions pour l’année malgré l’impact des droits de douane et s’attend à un chiffre d’affaires plus élevé en 2025. La direction vise une marge de l’Ebit supérieure de 30 à 60 points de base à la valeur de 26,7% enregistrée en 2024.

