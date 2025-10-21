Suffisamment d’abris de protection dans le canton de Berne

La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Keystone-SDA

Le canton de Berne dispose d'assez d'abris de protection pour la population résidente permanente. C'est ce que montre le contrôle périodique réalisé entre 2015 et 2025 dans 49'000 abris.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Les ouvrages de protection contribuent fortement à notre sentiment de sécurité», indique le conseiller d’Etat en charge de la Sécurité Philippe Müller, cité mardi dans un communiqué. Ils sont considérés comme un élément important du dispositif de protection de la population en Suisse, d’autant plus en ces temps de tensions en Europe.

Les communes doivent proposer suffisamment d’abris pour leur population résidente. Si ce n’est pas le cas, elles sont tenues d’en inclure de nouveaux dans leurs projets de constructions. Elles peuvent aussi créer des abris en réaménageant des constructions protégées qui ne sont plus utilisées.

Il existe deux types d’ouvrages de protection: les abris destinés à la population civile, communément appelés abris «anti-atomiques» ou «anti-aériens», et les constructions protégées destinées aux organisations d’intervention.

Le canton de Berne réalise un contrôle périodique tous les dix ans. Les propriétaires d’abris doivent ensuite remédier aux éventuels défauts constatés.

