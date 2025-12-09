Swiss Medical Network change son organisation

Swiss Medical Network, principale filiale dédiée à la santé de la société d'investissement Aevis Victoria, réorganise sa direction générale. Elle restructure en outre ses entités régionales, fait-elle savoir mardi.

(Keystone-ATS) A compter du 1er janvier, Vincent Michellod, actuel directeur de la clinique Générale-Beaulieu et de la région de Genève, intégrera la direction générale du groupe, informe Swiss Medical Network dans un communiqué.

Il rejoindra Dino Cauzza, directeur général, Pietro Fabrizio, directeur des finances et chef d’exploitation, ainsi qu’Oscar Matzinger, médecin-chef, au sein du comité opérationnel.

Par ailleurs, Esthelle le Gallic de Kerizouët, patronne de Viva Health, l’organisation faîtière qui promeut la mise en place d’un nouveau modèle de soins intégrés dans le Jura Bernois, deviendra membre de la direction générale élargie. Cette décision a été prise «en raison de la priorité nationale accordée aux régions de soins intégrés», est-il souligné.

Pour sa part, le secrétaire général de Swiss Medical Network, Nello Castelli, va quitter le groupe pour prendre la responsabilité des affaires publiques et devenir membre de la direction de Pharmasuisse, l’association suisse des pharmaciens.

Ses tâches seront reprises par Raymond Loretan, en concertation avec la direction, «afin d’assurer la continuité des relations institutionnelles et de la représentation du groupe.» Depuis 2013, M. Castelli avait occupé divers postes au sein de la direction de Swiss Medical Network.

Vaud et Genève regroupés

En parallèle, Swiss Medical Network adapte la structure de ses régions, «afin de favoriser la cohérence stratégique et la proximité avec les acteurs locaux», est-il encore indiqué.

Les régions de Vaud et de Genève seront ainsi regroupées au sein d’une nouvelle entité, nommée région «Arc Lémanique». La direction de celle-ci sera confiée à Stanley Hautdidier, actuellement directeur général de la clinique de Genolier et de la région de Vaud.

La clinique Générale-Beaulieu connaîtra également un changement au sein de sa direction. La nomination d’un nouveau directeur sera soumise à l’examen du conseil d’administration de l’entreprise et annoncée prochainement.

Cette restructuration, approuvée par le conseil d’administration de Swiss Medical Network mardi, doit permettre «une meilleure coordination entre les régions, renforcer le pilotage opérationnel et médical et soutenir plus efficacement le développement de projets stratégiques au service des patients et des partenaires de soins».