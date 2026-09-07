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Swiss Re observe des besoins croissants face aux risques complexes

Keystone-SDA

Swiss Re constate une demande grandissante de protection dans un contexte de risques de plus en plus complexes et interconnectés.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) De meilleures données, une modélisation améliorée et des mesures de prévention et d’adaptation sont nécessaires pour mieux appréhender ces risques en mutation, selon le réassureur.

«Les pertes assurées liées aux catastrophes naturelles progressent à un rythme annuel de 5 à 7%, sous l’effet de l’augmentation des expositions, de la hausse des valeurs d’actifs et de l’évolution des aléas climatiques», rapporte un communiqué paru lundi.

Ces dernières pourraient atteindre environ 320 milliards de dollars dans un scénario de sinistres extrêmes. Un regroupement d’ouragans comparable à celui de 2017, avec Harvey, Irma et Maria, peut faire dépasser les pertes annuelles assurées 120 milliards, même sans événement isolé d’ampleur exceptionnelle.

Les incendies de forêt constituent l’aléa climatique dont la croissance est la plus rapide à l’échelle mondiale, avec des pertes assurées en Europe ayant progressé de 8 à 11% par an au cours des dernières décennies.

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