Swisscom profite de la hausse de ses tarifs au premier semestre

Keystone-SDA

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Swisscom a vu son bénéfice augmenter au premier semestre 2026, profitant de la hausse généralisée de ses tarifs, effective depuis avril, et de la progression de la rentabilité en Italie. Les objectifs pour le reste de l'année ont été confirmés.

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(Keystone-ATS) De janvier à juin, Swisscom a dégagé un chiffre d’affaires total de 7,2 milliards de francs, en baisse de 3% par rapport à la même période de l’an dernier, annonce jeudi le géant bleu des télécoms dans un communiqué. Sur une base comparable et à taux de change constants, les recettes ont diminué de 2,0%. La faiblesse persistante de l’euro continue de peser sur les résultats.

L’excédent brut d’exploitation hors frais de leasing (Ebitdaal) a été relevé de 3,3% à 2,5 milliards. Au final, le bénéfice net s’est inscrit à 668 millions, en progression de 6,9% sur un an.

Swisscom a donc profité de la hausse généralisée de ses tarifs depuis avril. Dans le segment Italie, l’Ebitdaal a augmenté de 11,8% pour s’inscrire à 926 millions d’euros, notamment grâce aux synergies dégagées et à la baisse des coûts qui en résultent.

Les résultats présentés correspondent aux attentes des analystes contactés par AWP. Ces derniers tablaient sur un chiffre d’affaires de 7,2 milliards et un Ebitdaal de 2,5 milliards. Le bénéfice net, estimé à 650 millions, dépasse en revanche les estimations.

Pour l’exercice 2026, l’opérateur télécom confirme ses objectifs. La direction prévoit un chiffre d’affaires compris entre 14,7 et 14,9 milliards de francs et un Ebitdaal entre 5,0 et 5,1 milliards. Si ces objectifs sont atteints, le dividende devrait être porté à 27 francs par action, contre 26 francs en 2025.

Afin de renforcer sa compétitivité à long terme, Swisscom prévoit en outre d’installer en 2027 un nouveau site à Lisbonne, en complément de ceux existants à Riga et Rotterdam.