Taïwan affirme avoir détecté 130 avions militaires chinois

Keystone-SDA

Taïwan a déclaré mardi avoir détecté 130 avions militaires chinois ainsi que 22 navires autour de l'île en 24 heures, alors que la Chine mène une deuxième journée d'exercices nommés "Mission Justice 2025".

(Keystone-ATS) Le ministère taïwanais de la Défense a publié ces données à 06H00 mardi (24H00 heure suisse ). La veille, Taïwan avait annoncé avoir détecté 89 avions militaires, ainsi que 28 navires de guerre et des garde-côtes chinois, à proximité de son territoire. Il s’agissait alors du nombre le plus élevé d’avions chinois signalés en une seule journée depuis le 15 octobre 2024.