Table Suisse sauve 8500 tonnes de denrées de la poubelle

Keystone-SDA

En 2025, Table Suisse a sauvé de la destruction 8500 tonnes de denrées alimentaires et les a mises à la disposition de personnes en situation de précarité. Cela correspond à une augmentation de 11% par rapport à l'année précédente.

(Keystone-ATS) Un facteur déterminant de cette évolution a été l’augmentation des produits issus de l’industrie alimentaire, explique la fondation Table Suisse lundi. La logistique de produits surgelés lancée en août 2025 – qui permet de sauver et de distribuer régulièrement des denrées congelées – ainsi que des tournées de collecte et de distribution optimisées ont également contribué à la hausse des volumes.

Au total, Table Suisse a fourni 1,7 million de sacs de provisions de 5 kg chacun. Cela correspond à une valeur marchande de 61,8 millions de francs. Les émissions de CO2 évitées se montent à 14’205 tonnes. Les denrées sauvées ont été distribuées à des institutions sociales telles que des soupes populaires, des centres d’hébergement d’urgence, des foyers pour femmes, des foyers pour des personnes sans domicile et des points de distribution alimentaire.

Table Suisse est une fondation financée par des dons, active depuis 2001. Elle collecte quotidiennement des denrées alimentaires et des articles non alimentaires excédentaires mais parfaitement consommables auprès de magasins de détail et de partenaires de l’industrie alimentaire, puis les distribue à des institutions.

L’organisation de sauvetage d’aliments «Table couvre-toi» a également fait le bilan de l’an dernier récemment. Elle a récupéré 9000 tonnes de denrées alimentaires en 2025. Ce chiffre est en constante augmentation depuis 26 ans.