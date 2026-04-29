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Telebielingue se réorganise pour poursuivre ses activités

Keystone-SDA

La télévision régionale biennoise TeleBielingue veut poursuivre ses activités sans dépendre de subventions publiques. A l’issue de la procédure de consultation menée avec les collaborateurs, la direction a opté pour un nouveau concept d’exploitation.

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(Keystone-ATS) Ce concept combine plusieurs idées de réorganisation en une solution viable, écrit mercredi le groupe Gassmann dans un communiqué. Il permet d’assurer l’existence de la chaîne à long terme et de maintenir «un maximum d’emplois».

Les effectifs devront toutefois être adaptés. Le concept permet de maintenir jusqu’à 17 postes sur les 40 existants. Six personnes quitteront la chaîne volontairement. Des suppressions de postes devraient être prononcées parmi la vingtaine de collaborateurs restants.

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