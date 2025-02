Temenos confirme la progression de ses revenus en 2024

L'éditeur genevois de logiciels bancaires Temenos a confirmé la nette progression de ses revenus annuels mardi, après avoir publié des résultats préliminaires à la mi-janvier.

(Keystone-ATS) Il attribue notamment cette performance au taux de change favorable et à ses mesures pour gagner en efficacité. Temenos a vu son chiffre d’affaires s’embellir de 4% l’an dernier, à 1,044 milliard de dollars (0,94 millions de francs) annonce-t-il dans un communiqué. La croissance est de 5% à taux de changes constants.

Le résultat opérationnel (Ebit) a lui connu une hausse de 13%, à 354,6 millions de dollars, tandis que la marge afférente s’est enrobée de 3 points de pourcentage à 34%, précise l’entreprise. Elle fait également part de flux de trésorerie ayant grimpé de 17% à 285 millions.

Grâce à ces résultats, le bénéfice ajusté s’est envolé de 23% pour atteindre 3,92 dollars par action. Les actionnaires devraient ainsi recevoir un dividende de 1,30 francs par action, contre 1,20 franc par action l’année précédente.

Au quatrième semestre, les recettes se sont enrobées de 7%, à 318,9 millions. L’Ebit a fait un bond de 18%, passant à 120,0 millions. La marge correspondante a nettement augmenté de quatre points de pourcentage, à 37,6%.

Les recettes de licences pour les logiciels ont augmenté de 9% pour atteindre 168,2 millions.

D’octobre à décembre, les flux de trésorerie ont eux grossi de 25%, à 141,7 millions de dollars.

Au chapitre des perspectives, la société prévoit une croissance de l’Ebit de 5% et un bénéfice par action entre 7 et 9% en 2025. Le flux de trésorerie devrait pour sa part augmenter d’au moins 12%. En ce qui concerne les recettes de licences de logiciels (abonnements et SaaS), l’entreprise prévoit une augmentation de 5 à 7%.

En revanche, Temenos a revu à la baisse ses objectifs à moyen terme jusqu’en 2028 après la vente de son unité de gestion de fonds Multifonds. L’Ebit est désormais attendu 450 millions et le flux de trésorerie à environ 400 millions.

Cité dans le communiqué, le nouveau directeur général (CEO) de Temenos, en fonction depuis mai dernier, s’est félicité du nouveau plan stratégique mise en place par le groupe en novembre. « La première étape cruciale consistait à réaliser un solide quatrième trimestre et à atteindre les prévisions révisées pour l’ensemble de l’année 2024 », a-t-il dit.