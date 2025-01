Tempête au sud des Etats-Unis: des milliers de vols annulés

Keystone-SDA

Plus de 3000 vols ont été annulés vendredi et des milliers d'autres retardés à cause d'une tempête hivernale dans le sud des Etats-Unis, d'après les compagnies aériennes et le site FlightAware. La Géorgie et le Texas ont notamment été touchés par les intempéries.

(Keystone-ATS) Les équipes de Delta Airlines espèrent retrouver un planning normal samedi, a indiqué la compagnie dans un communiqué. « Des conditions météorologiques hivernales pires que prévu à l’aéroport international Hartsfield-Jackson d’Atlanta ont entraîné la fermeture des cinq pistes pendant plus de deux heures vendredi matin », a noté l’entreprise.

Delta a annulé 1100 vols sur l’ensemble de son réseau vendredi à cause des « pluies verglaçantes qui se sont succédé tout au long de la journée et en début de soirée, entraînant des déroutements ». « Une pause temporaire dans le dégivrage des avions a encore compliqué la reprise des activités », a détaillé la compagnie.

Evacuation d’urgence

Un des avions de Delta Airlines a en outre dû interrompre son décollage en raison d’un problème de moteur, aussi à l’aéroport d’Atlanta.

Plus de 200 passagers et membres d’équipage qui étaient à bord du Boeing 757-300 à destination de Minneapolis (vol 2668) ont été évacués via les toboggans d’urgence, d’après une déclaration de la compagnie relayée par la presse américaine. Une enquête est en cours.

Les aéroports de Dallas Fort Worth (Texas) et Charlotte Douglas (Caroline du Nord) ont aussi été affectés par la mauvaise météorologie, avec plus de 1200 vols annulés au départ et à l’arrivée.

Les Etats-Unis ont déjà subi une importante tempête hivernale en début de semaine, qui a balayé le centre et l’est du pays, causant la mort de cinq personnes et provoquant des centaines d’annulations de vols. Les températures ont chuté jusqu’à -18 degrés Celsius par endroits et des dizaines de milliers de personnes ont été privées d’électricité.