Tesla accorde 29 milliards de dollars d’actions à Elon Musk

Keystone-SDA

Le constructeur automobile Tesla a accordé à Elon Musk 96 millions d'actions Tesla pour une valeur d'environ 29 milliards de dollars, alors que l'énorme plan de rémunération du patron de Tesla fait l'objet d'une bataille en justice.

(Keystone-ATS) Elon Musk a obtenu l’autorisation de racheter 96 millions d’actions Tesla au prix de 23,34 dollars, c’est-à-dire leur prix d’exercice au moment de l’adoption du plan de rémunération du patron de Tesla en 2018, a indiqué le constructeur dans un document déposé auprès du régulateur boursier américain, lundi. A la clôture de la Bourse de New York vendredi, l’action a terminé à 302,6 dollars, ce qui valorise cette rémunération « intérimaire » à quelque 29 milliards de dollars.

La rémunération d’Elon Musk fait l’objet d’une bataille judiciaire depuis des années. Un plan, validé en 2018 en assemblée extraordinaire par Tesla, prévoyait de remettre à M. Musk des actions Tesla en fonction de l’atteinte de plusieurs objectifs sur dix ans. Il était estimé lors de son adoption à quelque 56 milliards de dollars.

Mais une juge du Delaware, saisie par un actionnaire, l’a annulé en janvier 2024. Cette dernière a en effet considéré que les actionnaires avaient reçu des informations « erronées » et « trompeuses » au sujet du conseil d’administration et du comité de rémunération, en amont de l’assemblée générale au cours de laquelle le plan a été approuvé.

Le feuilleton s’est toutefois poursuivi. Mi-juin 2024, le méga plan de rémunération a de nouveau été validé par les actionnaires de Tesla. En décembre 2024, il a de nouveau été rejeté par la justice du Delaware.

Tesla, qui a fait appel de la décision, avait depuis mis en place un comité spécial chargé d’étudier la question.

« Le comité spécial et le conseil d’administration ont délibéré avec soin sur la décision d’octroyer cette récompense intérimaire dans un contexte marqué par la guerre des talents en intelligence artificielle, de plus en plus intense, et par la position critique de Tesla à un point d’inflexion crucial », a fait valoir Tesla sur le réseau X, lundi.

« Pour reconnaître ce qu’Elon a accompli et la valeur extraordinaire qu’il a apportée à Tesla et à nos actionnaires, nous pensons qu’il est nécessaire de prendre des mesures pour honorer l’accord conclu en 2018. Après tout, +un accord est un accord+ », poursuit Tesla.

« Musk reste le principal atout de Tesla et ce problème de rémunération a été une préoccupation constante des actionnaires depuis le début du feuilleton du Delaware », a commenté dans une note l’analyste Wedbush Securities.

Dans les échanges électroniques avant l’ouverture de la Bourse de New York, le titre de Tesla gagnait 2,4% à 309,9 USD aux alentours de 12H40 GMT.