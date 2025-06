TGV Lausanne-Paris: les députés inquiets de la baisse des liaisons

Keystone-SDA

Le Grand Conseil vaudois tient aux six liaisons quotidiennes TGV directes entre Lausanne et Paris. Il a soutenu mardi à l'unanimité une résolution demandant au Conseil d'Etat d'entreprendre "toutes les démarches utiles" pour s'opposer ou compenser la suppression des trois liaisons via Genève.

(Keystone-ATS) Selon l’horaire 2026 des CFF, et en raison de travaux entre Genève et La Plaine, l’actuel Paris-Genève-Lausanne ne terminera plus sa course dans la capitale vaudoise, mais aura Genève comme terminus. Alors que Paris est aujourd’hui accessible sans changement six fois par jour depuis Lausanne, il ne restera que trois liaisons directes l’an prochain via Vallorbe.

« Une telle baisse de l’offre pour notre chef-lieu cantonal est problématique. Cela risque d’instaurer un report modal du train vers d’autres modes de transports tels que la voiture ou l’avion », a relevé l’auteur de la résolution, le PLR Alexandre Berthoud.

Rencontre de prévue

Tous les députés qui ont pris la parole ont soutenu le texte, que cela soit pour préserver les objectifs climatiques du canton ou pour éviter que l’économie ou le tourisme ne souffrent que cette réduction de l’offre de TGV. La mise en place de nouvelles liaisons via Vallorbe a été avancée pour compenser celles qui s’arrêteront à Genève dès l’an prochain.

Conseillère d’Etat en charge des transports, Nuria Gorrite a estimé que cette résolution constituait « un signal fort et bienvenu » alors que l’offre de trains vers d’autres pays constitue « le parent pauvre » du système ferroviaire suisse. Elle a aussi rappelé que ces liaisons internationales dépendaient de l’axe Genève-Lausanne, lequel est déjà saturé.

La ministre a indiqué qu’une rencontre était prochainement prévue avec des représentants de Lyria et des CFF. Elle a aussi invité la députation vaudoise à agir à Berne pour obtenir davantage de moyens pour le trafic ferroviaire international.