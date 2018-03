Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

L'adolescent de 13 ans qui a perdu la vie vendredi soir après une lourde chute sur les pistes d'Anzère (VS) était en camp de ski. Il fréquentait l'établissement secondaire de Coppet - Terre Sainte, sur la Côte vaudoise.

L'accident a eu lieu jeudi après-midi dans le snowpark d'Anzère. L'élève, casqué et bien équipé, a visiblement pris trop de vitesse et s'est envolé sur une bosse avant de tomber sur la tête, explique lundi le Département vaudois de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) dans un communiqué.

L'adolescent participait à Anzère au camp de ski organisé pour sa volée, la 9e année scolaire. Secouru immédiatement et héliporté à l'hôpital de Sion, il a très vite été transféré aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), où il a été admis aux soins intensifs. Il a succombé à ses blessures vendredi soir.

Cellule de crise

L'encadrement du camp de ski était assuré par une professeure d'éducation physique dûment formée à l'enseignement du ski, a précisé le canton de Vaud. L'enquête ouverte par le Ministère public valaisan devra préciser les circonstances exactes de l'accident.

Une cellule de crise, impliquant une psychologue et une infirmière scolaire, a été mise en place pour accompagner les élèves et les enseignants de l'établissement. A leur retour du camp de ski le vendredi après-midi, les élèves ont reçu une lettre contenant des recommandations destinées à leurs parents pour que ceux-ci accompagnent de manière appropriée leur enfant, ajoute le DFJC.

La cheffe du département, Cesla Amarelle, a exprimé ses condoléances aux parents en deuil. Elle apporte aussi son soutien à la direction de l'école, à son corps enseignant et aux élèves, tous très affectés par le drame, écrit le département.

