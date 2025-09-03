La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Toyota va produire un premier véhicule électrique en Europe

Keystone-SDA

Le constructeur automobile japonais Toyota va pour la première fois produire un véhicule électrique en Europe. Il sera fabriqué dans son usine de République tchèque, a-t-il annoncé mardi dans un communiqué.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) Le n°1 mondial de l’automobile, qui ne précise pas quand débutera la production, produit déjà sur ce site de Kolin, à l’est de Prague, son petit SUV Aygo X et la citadine Yaris hybride. «Le nouveau véhicule électrique, le premier à être produit dans l’une des usines européennes de Toyota, constitue une étape importante pour l’entreprise», souligne le communiqué.

Toyota précise que cela représente un investissement de 680 millions d’euros – dont 64 millions apportés par le gouvernement tchèque. Ce projet «renforcera notre présence sur le marché européen et contribuera (…) à un transport plus efficace», notamment pour atteindre la neutralité carbone sur le continent d’ici 2040, commente le président de Toyota Europe, Yoshihiro Nakata, cité dans le texte.

Le quatrième groupe automobile européen, derrière Volkswagen, Stellantis et Renault, produit des voitures en République tchèque depuis 2002 et 4,5 millions de véhicules sont sortis de l’usine de Kolin, selon le communiqué. Ce site, qui produisait aussi des Peugeot ou des Citroën, est la propriété exclusive de Toyota depuis 2021.

Après avoir longtemps freiné sur la voiture électrique, Toyota avait annoncé, en mars dernier, qu’il lancerait cinq nouveaux modèles à batterie en Europe d’ici fin 2026. Outre la République tchèque, le constructeur dispose de huit usines au total en Europe – au Portugal, au Royaume-Uni, en France, en Pologne, et en Turquie.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
11 J'aime
11 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Dans quelle direction évolue votre région?

Certaines régions du monde vivent avec une promesse d’avenir: celle d’un progrès constant. Mais qu’en est-il réellement?

Participez à la discussion
33 J'aime
24 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Participez à la discussion
32 J'aime
63 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision