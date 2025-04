Trafic sexuel: P. Diddy réfute de nouvelles accusations

Keystone-SDA

Le rappeur américain P. Diddy a plaidé non coupable lundi de deux nouveaux chefs d'accusation, à quelques semaines de son procès pour un vaste réseau de trafic sexuel qu'il est soupçonné d'avoir dirigé. Au total, plus de 120 femmes ont porté plainte contre lui.

(Keystone-ATS) Un nouvel acte d’accusation contre cet ancien magnat du hip-hop, emprisonné depuis septembre dernier en vue de ce procès, a été émis au début avril pour trafic sexuel et de transport à des fins de prostitution, liés à une femme simplement identifiée comme « victime 2 » par les procureurs.

P. Diddy, de son vrai nom Sean Combs, a comparu lundi devant un juge à New York, où il avait déjà plaidé non coupable de trois premiers chefs d’accusation et pour lesquels il encourt une peine de prison à perpétuité.

Un prédateur sexuel

Le procès tant attendu devrait commencer par la sélection du jury le 5 mai. Mais, selon plusieurs médias américains, l’un de ses avocats a annoncé lundi que la défense pourrait demander un report de deux semaines afin d’examiner de nouvelles preuves. Le juge a donné deux jours à la défense pour présenter une demande écrite de report.

Au cours de ce procès, le producteur sera également jugé pour trafic à des fins d’exploitation sexuelle ou encore extorsions.

Plusieurs plaintes ont été révélées à l’automne 2023 contre P. Diddy, aussi appelé Diddy ou Puff Daddy, concernant notamment des accusations de viol émanant de la chanteuse de R&B Cassie, qui a été sa compagne, une procédure finalement réglée par un accord « à l’amiable ».

Arrêté à l’automne dernier, il est accusé par la justice américaine d’avoir mis son empire musical au service d’un système violent de trafic à des fins d’exploitation sexuelle. Depuis lors, il a été visé par les plaintes au civil de plus de 120 victimes présumées.

Sean Combs est décrit par ses victimes comme un prédateur sexuel violent, qui utilisait alcool et drogues pour obtenir leur soumission.