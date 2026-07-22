Traitement contre le moustique tigre dans un quartier de Fully (VS)

Keystone-SDA

Partager

Un traitement spécifique contre le moustique tigre doit être effectué dans un quartier de Fully (VS), un cas de maladie transmise par les moustiques y ayant été signalé. L'intervention sera menée à l'aide de produits adulticides et larvicides.

2 minutes

(Keystone-ATS) «Un cas de maladie transmise par les moustiques et contractée après un voyage à l’étranger par une personne habitant Fully a été signalé à l’Office du médecin cantonal», explique l’Etat du Valais dans un communiqué mercredi.

«Même si la maladie a été contractée lors d’un voyage à l’étranger, une intervention est, par précaution, nécessaire afin de réduire au maximum la population de moustiques et de minimiser le risque de transmission de la maladie», poursuit-il. Le moustique tigre a été détecté dans plusieurs communes valaisannes dès 2019, notamment à Fully.

Il existe une possibilité «très rare» qu’un moustique tigre pique la personne malade, soit infecté par le virus et le transmette ensuite à d’autres personnes. Le traitement préventif local, réalisé par du personnel spécialisé et mandaté par le canton, a été défini sur la base de l’expérience acquise dans d’autres régions ou cantons également confrontés à la problématique.

«Le périmètre à traiter tient compte de la capacité de déplacement du moustique tigre qui n’est pas capable de voler sur plus d’une centaine de mètres», précise encore le canton. Le traitement sera en outre effectué sur une base volontaire, l’accès aux parcelles privées demandant l’accord de leur propriétaire.

Cette intervention se veut complémentaire aux autres mesures habituelles de surveillance déjà menées par les autorités valaisannes.