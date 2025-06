Trente événements musicaux au programme du 22e Lavaux Classic

Keystone-SDA

Pour sa 22e édition, le festival de musique classique Lavaux Classic proposera du 19 au 29 juin 30 événements musicaux à Cully, Grandvaux et Vevey (VD). La manifestation ouvrira d'ailleurs dans la ville d'images avec l'un des maîtres incontestés du piano, Grigory Sokolov.

(Keystone-ATS) Les organisateurs ne changent pas une formule gagnante: « un festival qui célèbre la musique classique avec de grands noms du répertoire pianistique, des artistes internationaux de haut rang et des concerts dans un cadre intimiste. Qualité, proximité et convivialité sont les mots-clés du festival », écrivent-ils dans un communiqué.

Parmi les 30 événements musicaux, il y aura des concerts payants dans les lieux phares du festival, une programmation « off » orientée vers des projets inédits avec de jeunes talents de la région, des balades musicales arpentant les terrasses viticoles de Lavaux ainsi que des rendez-vous spécialement dédiés aux plus jeunes.

Première pour l’Argentin Nelson Goerner

Grigory Sokolov donnera le coup d’envoi de cette édition 2025 à la salle Del Castillo à Vevey. Son programme sera consacré à William Byrd et Johannes Brahms. Autre grand pianiste à l’affiche, l’Argentin Nelson Goerner viendra pour la première fois à Lavaux Classic dans un programme réunissant Beethoven, Schumann et Rachmaninov.

A découvrir aussi, Florian Noack, talentueux pianiste belge et parrain du 4e concours de piano. Il jouera ses transcriptions ainsi que les « Etudes d’exécution transcendante » de Liszt et Liapounov. Il restera proche de son public après son récital, au cours d’un repas exclusif au restaurant « Tout un Monde » de Grandvaux.

Parmi d’autres grands noms de cette édition, citons encore le retour de Théotime Langlois de Swarte à l’occasion de deux concerts baroques au Temple de Cully, l’un en trio, l’autre au coeur de l’ensemble Le Consort pour fêter les 300 ans des Quatres Saisons de Vivaldi. Dans le même lieu résonneront aussi les cordes en boyau du violoncelle de Steven Isserlis.

A Cully toujours, l’incontournable mezzo-soprano Marina Viotti, devenue une star planétaire, chantera, elle, un programme Rossini et Schubert, en bouquet final du festival.

Plus de dix rendez-vous en « off »

Florilège de musique en entrée libre, le festival « off » propose cette année une dizaine de rendez-vous inédits dans les jardins du Domaine Potterat à Cully. Au programme, une offre unique et très diversifiée chaque soir avec un répertoire essentiellement classique en fin d’après-midi et plus festif en seconde partie de soirée.

Au menu: musique live improvisée sur un film muet, quatuor vocal féminin, trio folk aux sonorités du Malawi et du Zimbabwe, duo chant et basse électrique incarné par le projet lauréat du concours Lavaux Classic 2024, du jazz ou encore de la guitare acoustique.

Pour mémoire, Lavaux Classic se déploie en trois temps durant l’année, selon le rythme de la vigne. Il y a la période de Floraison en juin (entre une et deux semaines), mais aussi la Taille en février (un jour) et les Vendanges en octobre (deux jours).

www.lavauxclassic.ch