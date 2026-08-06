La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Flux personnalisé

Connectez-vous pour ajouter des thèmes à votre flux.

Inscrivez-vous dès maintenant
Liste de favoris

Connectez-vous pour ajouter des articles à votre liste.

Inscrivez-vous dès maintenant
Démocratie Suisse
Guerres de l’information
Démocratie numérique
Élections mondiales
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Communauté des Suisses de l'étranger
Politique suisse
Votations
Expatriation
La Suisse insolite
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Trois morts dans des bombardements russes en Ukraine

Keystone-SDA

Trois personnes ont été tuées dans des bombardements russes au cours de la nuit de mercredi à jeudi à Balaklia, une localité de la région de Kharkiv dans le nord-est de l'Ukraine, a annoncé le chef de l'administration militaire de la ville.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Une première frappe a touché «une maison individuelle», a écrit Vitalii Karabanov sur le réseau social Telegram. «Malheureusement, une femme a été tuée lors de l’attaque. Un incendie s’est déclaré sur le lieu de la frappe et les secouristes dégagent les décombres», a-t-il ajouté. Une deuxième a tué deux personnes, un homme et une femme, près d’une «autre maison individuelle», selon M. Karabanov.

Plus de quatre ans après le début de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, les frappes s’amplifient des deux côtés d’une ligne de front presque immobile, faisant un nombre croissant de victimes civiles.

L’Ukraine a intensifié ses frappes contre la Russie et les territoires occupés par Moscou, notamment contre des infrastructures énergétiques.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision