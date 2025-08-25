La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Trump dénonce une «purge» en Corée du Sud

Keystone-SDA

Donald Trump s'en est pris soudainement lundi à la Corée du Sud. Il a estimé que ce pays était en proie à une "purge", quelques heures avant de recevoir le président Lee Jae-myung à la Maison Blanche.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Que se passe-t-il en Corée du Sud?», a-t-il écrit tout en majuscules sur son réseau Truth Social. «On dirait une purge ou une révolution. Nous ne pouvons pas faire des affaires dans le pays dans ces conditions», a ajouté le président américain, sans préciser explicitement à quoi son attaque faisait référence.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Participez à la discussion
30 J'aime
58 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Dans quelle direction évolue votre région?

Certaines régions du monde vivent avec une promesse d’avenir: celle d’un progrès constant. Mais qu’en est-il réellement?

Participez à la discussion
22 J'aime
18 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
1 J'aime
6 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision