Trump dénonce une «purge» en Corée du Sud
Donald Trump s'en est pris soudainement lundi à la Corée du Sud. Il a estimé que ce pays était en proie à une "purge", quelques heures avant de recevoir le président Lee Jae-myung à la Maison Blanche.
(Keystone-ATS) «Que se passe-t-il en Corée du Sud?», a-t-il écrit tout en majuscules sur son réseau Truth Social. «On dirait une purge ou une révolution. Nous ne pouvons pas faire des affaires dans le pays dans ces conditions», a ajouté le président américain, sans préciser explicitement à quoi son attaque faisait référence.