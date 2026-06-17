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Trump est arrivé au château de Versailles pour un dîner avec Macron

Keystone-SDA

Donald Trump a été accueilli au château de Versailles mercredi soir par Emmanuel et Brigitte Macron, pour un dîner dans ce décor fastueux après le sommet du G7 à Evian.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le président français est venu saluer son homologue américain dès sa sortie de voiture. Ils doivent visiter la Galerie des Glaces, avant un concert dans la chapelle royale et un passage par une galerie consacrée à la guerre d’indépendance des Etats-Unis, puis un dîner servi dans la Galerie basse.

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