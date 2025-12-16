Trump poursuit la BBC pour 10 milliards de dollars

Keystone-SDA

Donald Trump, qui accuse la BBC d'avoir réalisé un montage vidéo trompeur de lui, a porté plainte contre le groupe audiovisuel public britannique lundi, et réclame 10 milliards de dollars, notamment pour diffamation, selon un document judiciaire.

3 minutes

(Keystone-ATS) La plainte, déposée en Floride par le président américain, réclame «des dommages et intérêts d’un montant minimum de 5 milliards de dollars» pour chacun des deux chefs d’accusation: diffamation et violation d’une loi sur les pratiques commerciales trompeuses et déloyales.

«Ils ont littéralement mis des mots dans ma bouche», s’est plaint le milliardaire de 79 ans lundi, devant la presse.

Il y a quelques semaines, le président américain avait affirmé qu’il réclamerait «entre un et cinq milliards de dollars» à la BBC.

Le groupe audiovisuel britannique, dont l’audience et la réputation dépassent les frontières du Royaume-Uni, est dans la tourmente depuis des révélations sur son magazine phare d’information «Panorama».

Ce dernier a diffusé, juste avant la présidentielle américaine de 2024, des extraits distincts d’un discours de Donald Trump du 6 janvier 2021 montés de telle façon que le républicain semble appeler explicitement ses partisans à attaquer le Capitole à Washington.

Des centaines de ses partisans, chauffés à blanc par ses accusations sans fondement de fraude électorale, avaient pris d’assaut ce jour-là le sanctuaire de la démocratie américaine, pour tenter d’y empêcher la certification de la victoire de Joe Biden.

«La BBC, autrefois respectée et aujourd’hui discréditée, a diffamé le président Trump en modifiant intentionnellement, malicieusement et de manière trompeuse son discours dans le but flagrant d’interférer dans l’élection présidentielle de 2024», a dénoncé lundi un porte-parole des avocats du républicain contacté par l’AFP.

«La BBC a depuis longtemps l’habitude de tromper son public dans sa couverture du président Trump, au service de son programme politique de gauche», a-t-il ajouté.

Lettre d’excuses

Au Royaume-Uni, la controverse a relancé le brûlant débat sur le fonctionnement de l’audiovisuel public et son impartialité, alors que le groupe a déjà été bousculé ces dernières années par plusieurs polémiques et scandales.

L’affaire a poussé à la démission son directeur général Tim Davie et sa patronne de l’information Deborah Turness.

Le président de la BBC Samir Shah a pour sa part envoyé une lettre d’excuses à Donald Trump, sans réussir à l’apaiser. Il a toutefois rejeté les accusations du président américain, et s’est dit déterminé à contester toute plainte pour diffamation.

La plainte de Donald Trump estime que, malgré ses excuses, la BBC «n’a manifesté ni véritables remords pour ses agissements ni entrepris de réformes institutionnelles significatives afin d’empêcher de futurs abus journalistiques».

Le président américain a lancé ou menacé de lancer des plaintes contre plusieurs groupes de médias aux Etats-Unis, dont certains ont versé de coquettes sommes pour mettre fin aux poursuites.

Depuis son retour au pouvoir, il a fait entrer à la Maison Blanche de nombreux créateurs de contenus et influenceurs qui lui sont favorables, tout en multipliant les insultes contre des journalistes issus de médias traditionnels.

L’un de ces nouveaux venus invités par le gouvernement Trump est la chaîne conservatrice britannique GB News, proche du chef du parti anti-immigration Reform UK, Nigel Farage.