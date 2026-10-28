UBS signe un solide 3e trimestre

UBS affiche un troisième trimestre solide Keystone-SDA

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UBS a engrangé un bénéfice net de 2,7 milliards de dollars entre juillet et septembre. La banque est en bonne voie pour atteindre ses objectifs annuels et terminer l'intégration de Credit Suisse cette année, a-t-elle indiqué mercredi.

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(Keystone-ATS) Le bénéfice avant impôts a atteint 3,6 milliards de dollars au troisième trimestre, et 4,1 milliards à base comparable, soit une progression de respectivement 27% et 14% sur un an.

La banque a profité d’une solide dynamique de la clientèle dans ses différents segments de marché. Le produit d’exploitation a enflé de 5% à 13,35 milliards. A base comparable, la hausse atteint 10% à 13,39 milliards, précise le communiqué.

Dans la gestion de fortune, l’afflux d’argent nouveau a atteint 55,1 milliards au troisième trimestre. La croissance a été portée par l’Asie Pacifique et l’Amérique.

Les actionnaires peuvent déjà se réjouir, alors que le ratio de fonds propres durs (CET1) et le ratio de levier (CET1) atteignent respectivement 14,7% et 4,6%, permettant d’envisager un relèvement du dividende autour de 15% et la mise en oeuvre du programme de rachat d’actions de 3 milliards de dollars d’ici la publication des résultats du dernier partiel 2026.

Les objectifs annuels sont à portée de main. Après une valeur de 16,7% pour le rendement des fonds propres durs (RoCET1) à base sous-jacente sur neuf mois (ou 14,8% non ajusté), UBS s’estime en bonne voie pour dépasser son objectif en 2026, qui était d’environ 15%. De son côté, le ratio coûts sur revenus, qui s’établit à 69,6% entre janvier et septembre, devrait être en ligne avec les attentes (inférieur à 70%) sur l’ensemble de l’année.

Les résultats sont en ligne avec les attentes, les produits d’exploitation, ajusté et non ajusté, ainsi que le bénéfice avant impôts ajusté dépassant même les estimations du consensus de l’agence AWP.

Par ailleurs, UBS est en bonne voie de finaliser l’intégration de son ancienne rivale Credit Suisse d’ici la fin de l’année. Des économies de coûts supplémentaires de 0,6 milliard de dollars se sont ajoutées au 3e partiel, permettant des économies brutes totales de 13,2 milliards. A fin 2026, UBS s’attend à avoir réalisé des économies de 13,7 milliards, contre 13,5 milliards prévus jusqu’à présent.

Plusieurs éléments macroéconomiques, politiques et géopolitiques pèseront sur la confiance des investisseurs au dernier partiel

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