UE: nouvelles sanctions contre des colons “extrémistes” israéliens

(Keystone-ATS) L’Union européenne a imposé lundi une nouvelle série de sanctions à des colons et des groupes de militants israéliens. Ceux-ci sont responsables à ses yeux de violations “graves et systématiques” des droits des Palestiniens en Cisjordanie et à Jérusalem.

A sa liste de colons et groupes “extrémistes” ou autres “militants violents”, l’UE ajoute cinq personnes et trois entités supplémentaires, selon un communiqué du Conseil de l’UE, qui représente les Vingt-Sept.

Cela porte à 14 le nombre total de personnes et entités inscrites, après une première annonce de sanctions en avril.

Flambée de violence

La Cisjordanie, occupée par Israël depuis 1967, connaît une flambée de violence depuis le début de l’année dernière, en particulier depuis que la guerre entre Israël et le Hamas a éclaté dans la bande de Gaza en octobre.

Les sanctions prévoient le gel des avoirs et l’interdiction de visas pour entrer dans l’Union européenne.

Aide pour Gaza bloquée

Les organisations ciblées cette fois sont Moshe’s Farm, Zvi’s Farm et le groupe Tzav 9, accusé notamment de bloquer l’entrée d’aide humanitaire et de carburant dans la bande de Gaza par “des actions violentes”, souligne le communiqué.

Parmi les cinq personnes sanctionnés figurent notamment Moshe Sharvit et Zvi Bar Yosef, les dirigeants des colonies Moshe’s Farm et Zvi’s Farm. Tous sont déjà sous le coup, depuis le printemps, de sanctions prises par les Etats-Unis et le Canada.

“Nettoyage ethnique des Palestiniens”

Les trois autres sont Isaschar Manne, Ben-Zion “Bentzi” Gopstein (dont l’organisation Lehava avait été sanctionnée en avril par l’UE), ainsi que Baruch Marzel qui “a ouvertement appelé au nettoyage ethnique des Palestiniens”, selon le communiqué des Vingt-Sept.

Environ 490’000 Israéliens sont installés en Cisjordanie dans les colonies, au milieu de trois millions de Palestiniens. Toutes ces colonies sont illégales au regard du droit international.