Ukraine: cinq morts et plusieurs blessés à Kiev

Keystone-SDA

Des frappes de drones et de missiles russes sur Kiev et sa région ont fait au moins cinq morts et une vingtaine de blessés dans la nuit de dimanche à lundi, ont annoncé lundi les autorités ukrainiennes.

(Keystone-ATS) Dans le district de Chevchenkivski, dans l’ouest de la capitale, « toute une section d’un immeuble résidentiel de plusieurs étages a été détruite. A ce stade, quatre personnes sont décédées. Les secouristes sont venus en aide à 10 personnes blessées », a déclaré le ministre de l’Intérieur ukrainien Igor Klymenko sur Telegram. Une autre personne est morte dans des frappes à Bela Tserkva, une agglomération située dans le sud de Kiev, qui ont fait une dizaine de blessés, a-t-il ajouté.