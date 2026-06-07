Ukraine: rencontre prévue entre dirigeants de plusieurs pays

Keystone-SDA

Des attaques russes dans le sud-est et le centre de l'Ukraine ont fait deux morts, ont annoncé secours et autorités dimanche, jour d'une rencontre prévue entre les dirigeants ukrainien, français, allemand et britannique.

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(Keystone-ATS) Dans la ville de Zaporijjia (sud-est), «un homme de 56 ans – un chauffeur de minibus qui était à l’arrêt à un terminus – a été tué» dans une frappe de drone russe, ont écrit les secours ukrainiens sur Telegram, joignant une photo du véhicule fortement endommagé.

Un homme de 59 ans a aussi été tué dans la région de Dnipropetrovsk (centre), visée par des attaques de drones et des bombardements aériens, selon l’administration militaire locale, qui a fait état d’un blessé.

Une frappe a également «partiellement détruit» un bâtiment de réception de conteneurs du site de stockage centralisé de combustible nucléaire usé dans la zone d’exclusion de Tchernobyl, a indiqué l’opérateur nucléaire public ukrainien Energoatom sur Telegram, précisant que le bâtiment était à ce moment vide et que les niveaux de radiation restaient normaux.

«Menaces envers la sûreté nucléaire»

«Ce n’est pas la première fois que les forces russes mettent les installations nucléaires ukrainiennes en danger», a réagi sur la plateforme X le ministre des Affaires étrangères, Andriï Sybiga, accusant Moscou de «menaces envers la sûreté nucléaire».

Selon l’armée de l’Air ukrainienne, la Russie a visé le pays avec 236 drones dans la nuit de samedi à dimanche, dont 215 ont été interceptés.

Ces nouvelles attaques interviennent alors que le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, doit rencontrer dimanche à Londres son homologue français, Emmanuel Macron, le chancelier allemand, Friedrich Merz, et le Premier ministre britannique, Keir Starmer.

Réunion au sommet

MM. Macron, Merz et Starmer s’entretiendront d’abord tous les trois avant de recevoir M. Zelensky, pour une réunion visant notamment à «faire le point sur les travaux engagés en faveur d’une paix juste et durable en Ukraine», a précisé la présidence française.

Volodymyr Zelensky avait proposé cette semaine un tête-à-tête au président russe, Vladimir Poutine, lequel rejette l’idée tant qu’un accord final pour mettre fin à la guerre n’aura pas été négocié en amont.

L’Ukraine a récemment intensifié ses frappes de drones sur les territoires occupés et la Russie, en représailles aux bombardements russes quotidiens contre son territoire.

Le ministère russe de la Défense a annoncé dimanche matin avoir intercepté 95 drones ukrainiens depuis la veille au soir.