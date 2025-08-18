Un bâtiment de l’hôpital vétérinaire à Berne détruit par le feu

Keystone-SDA

Un bâtiment de l'hôpital vétérinaire de Berne a été complètement détruit par un incendie lundi. Les pompiers ont pu rapidement maîtriser le feu. Aucune personne ni animal n'a été blessé, mais plusieurs bâtiments voisins et des véhicules ont été endommagés.

(Keystone-ATS) Une enquête est en cours pour déterminer les causes du sinistre et le montant des dégâts qui sont importants, ont indiqué la police cantonale bernoise et le Ministère public Berne-Mittelland. C’est peu après 11h00 qu’une détonation a secoué le quartier de la Längasse, comme l’a constaté une journaliste de Keystone-ATS.

Pendant environ un quart d’heure, une épaisse fumée noire s’est échappée d’un bâtiment. Une odeur désagréable était également perceptible dans les environs. L’application Alertswiss a alors conseillé aux habitants du quartier de fermer les fenêtres.

A l’arrivée des pompiers, le bâtiment était déjà entièrement en feu, a indiqué la police dans un communiqué. Des réservoirs d’acide ont explosé sous l’effet de la chaleur. Le bâtiment 122c de l’hôpital vétérinaire n’était pas utilisé au moment du sinistre.

De brèves évacuations

Tous les employés et étudiants de l’hôpital vétérinaire ont quitté les bâtiments et ont gagné les points de rassemblement. Les animaux admis dans les bâtiments environnants ont également été évacués, a indiqué la faculté de médecine vétérinaire à Keystone-ATS. Les activités ont pu reprendre normalement dans l’après-midi.

Par mesure de précaution, l’hôpital voisin du Lindenhof a fait évacuer brièvement les salles d’opération, les salles de réveil et le service des urgences. Les patients et le personnel n’ont à aucun moment été en danger, a précisé l’établissement hospitalier.