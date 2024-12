Un célèbre danseur d’origine ukrainienne pro-Poutine quitte le pays

Keystone-SDA

Le célèbre danseur ukraino-russe Sergueï Polounine, connu pour son départ fracassant du Royal Ballet de Londres et ses tatouages à l'effigie de Vladimir Poutine, a annoncé mercredi qu'il comptait quitter la Russie.

2 minutes

(Keystone-ATS) « Merci pour tout ce que la Russie a fait pour moi. Le temps vient où l’âme ne se sent pas là où elle devrait être », a-t-il écrit sur son compte Instagram.

« Mon temps en Russie est terminé depuis longtemps, comme si j’avais pour l’instant rempli ma mission ici », a-t-il dit dans un long message nébuleux et truffé de fautes à l’adresse de ses quelque 219’000 abonnés.

« L’endroit où nous irons n’est pas encore clair », a ajouté Sergueï Polounine. Il avait déjà publié ce message sur son compte Telegram dimanche, mais l’information n’avait pas été reprise dans la presse russe.

Le danseur âgé de 35 ans, né dans le sud de l’Ukraine et qui détient la nationalité russe depuis 2018, n’a pas expliqué clairement pourquoi il voulait quitter la Russie.

L’été dernier, il avait affirmé dans des vidéos en ligne être suivi et craindre pour la « sécurité » de sa famille.

Et il a été remplacé la semaine dernière à la tête du théâtre d’opéra et de ballet de Sébastopol, dans la péninsule ukrainienne de Crimée annexée par la Russie, selon l’agence d’Etat Ria Novosti.

Surnommé le « mauvais garçon du ballet » pour ses performances passionnées et ses déclarations polémiques, il avait quitté subitement le Royal Ballet britannique en 2012 après avoir y été promu danseur étoile.

Soutien sans faille à Poutine

Ces dernières années, il s’est surtout fait remarquer pour son soutien sans faille à Vladimir Poutine et à l’offensive russe en Ukraine lancée en février 2022.

Il avait aussi salué l’annexion en 2014 par la Russie de la Crimée, où il a depuis vécu et travaillé.

En août dernier, Sergueï Polounine a encore assuré sur Instagram que la Russie combattait « les nazis » en Ukraine, reprenant un argumentaire maintes fois utilisé par le Kremlin pour justifier son attaque.

En octobre 2023, le danseur avait rendu hommage à Vladimir Poutine le jour de son anniversaire, le qualifiant d’homme « le plus gentil et le plus talentueux ». Sur ses dernières publications en ligne, il arborait toujours le visage du président russe, sur la poitrine et les deux épaules.