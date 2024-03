Un cinquième jour de grève à Micarna sur fond de conflit syndical

(Keystone-ATS) Le personnel de Micarna à Ecublens (VD) a observé mardi un 5e jour de grève. Une trentaine d’employés ont manifesté devant Migros Métropole, au centre de Lausanne, soutenus par Unia. Les deux partenaires sociaux de longue date de Migros appellent à la fin de la grève.

La Société suisse des employés de commerce et l’Association suisse du personnel de la boucherie (ASPB) reprochent au syndicat Unia de tenter de “tirer un profit politique” sur le dos des employés et de “soutenir activement, en dépit du bon sens, des mesures de lutte”. Une telle “escalade” n’est pas propice à la recherche de solutions, ce que condamnent “fermement” les deux entités.

Ces deux partenaires sociaux externes ont publié mardi un communiqué après s’être rendues sur place “pour se rendre compte de la situation”. Ils regrettent la fermeture planifiée du site, mais expliquent que les mesures prévues pour en atténuer les conséquences sont “réglées aussi bien dans la CCT actuelle que dans le plan social récemment renégocié pour l’ensemble de l’industrie Migros”.

Bruyante protestation

“Stop au Micarnage” et “Solidarité avec les grévistes de Micarna” ont bruyamment répliqué les employés et syndicalistes d’Unia rassemblés devant le principal magasin Migros du centre-ville, avant de faire une brève incursion dans les couloirs du complexe. Selon le syndicat, d’autres protestations se sont tenues à Yverdon, Renens, Vevey, Genève et Neuchâtel, notamment. Et un piquet de grève restait présent sur place, à Ecublens.

Depuis plusieurs jours, Unia exige d’être associé à la table des négociations et rappelle qu’il a été mandaté “par la quasi-totalité” du personnel concerné. A ses yeux, “les prestations prévues pour accompagner les salariés sont largement insuffisantes”, a expliqué à Keystone-ATS Arnaud Bouverat, secrétaire syndical. Mardi matin, le personnel a voté une reconduction de la grève, qui est “très bien suivie” selon le syndicat.

Médiateur évoqué

Migros, de son côté, explique que les revendications des collaborateurs “peuvent être satisfaites dans le cadre du plan social mis en place”. Des solutions individuelles sont prévues pour les cas particuliers et les cas de rigueur. Si les discussions restent bloquées, Migros envisage de faire appel à un médiateur.

Migros prévoit de fermer le site Micarna d’Ecublens en avril 2025. L’objectif est de regrouper la production de viande fraîche sur un nombre plus restreint de sites, dont celui de Courtepin (FR). Quelque 85 emplois sont menacés à Ecublens.