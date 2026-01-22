Un collectif multilingue anime le pavillon suisse à Venise

Keystone-SDA

Un collectif international animera le pavillon suisse à la Biennale d'art de Venise en 2026. Le thème abordé sera celui du vivre ensemble en tant que promesse sociale et forme controversée, comme l'a annoncé jeudi la fondation culturelle Pro Helvetia.

(Keystone-ATS) L’installation multimédia s’intitule « The Unfinished Business of Living Together » (Le projet inachevé du vivre ensemble). Elle a été conçue par les conservateurs Gianmaria Andreetta et Luca Beeler en collaboration avec l’artiste Nina Wakeford et développée en coopération avec les artistes Miriam Laura Leonardi, Lithic Allianc et Yul Tomatala.

Selon le communiqué de presse, l’installation s’inspire des voix d’une émission, Telearena, diffusée en 1978 par la télévision suisse. A l’époque, le prétendu «problème de l’homosexualité» avait fait l’objet d’un débat controversé devant un public en direct. Cette émission a été l’une des premières à permettre à des personnes s’identifiant comme homosexuelles de s’exprimer publiquement au-delà des groupes subculturels.

Dans le pavillon suisse des jardins de la Biennale, le collectif artistique reprendra les mécanismes formels de ce talk-show télévisé à travers un montage et une installation, indique le communiqué. La mise en scène se fera de manière innovante et posera des questions globales sur les structures médiatiques au niveau méta de la cohabitation.

La Biennale d’art de Venise est l’une des plateformes les plus importantes au monde pour l’art contemporain. Elle se tiendra du 9 mai au 22 novembre 2026.