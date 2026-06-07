Un collectif occupe les anciens abattoirs de Serrières à Neuchâtel

Keystone-SDA

Un collectif occupe illégalement depuis samedi matin les anciens abattoirs de Serrières, à Neuchâtel. Le Conseil communal, qui estime avoir été mise devant le "fait accompli", va prendre le "temps de récolter toutes les informations nécessaires sur ce dossier".

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(Keystone-ATS) L’information, donnée par le quotidien Arcinfo, a été confirmée dimanche à Keystone-ATS par la communication de la Ville de Neuchâtel, propriétaire des lieux. Les autorités communales confirment également avoir reçu une demande d’un collectif pour «occuper cet espace par voie de contrat de prêt à usage».

En revanche, aucune séance de conciliation n’est prévue lundi, contrairement à ce qui a été annoncé par le collectif. Le Conseil communal, qui regrette «profondément» le déroulement des faits, décidera «formellement» de la suite à donner au dossier une fois qu’il en saura davantage sur la démarche.

Respect du voisinage

En attendant, la Ville de Neuchâtel demande aux personnes présentes sur le site de «prendre un soin particulier à respecter le voisinage». Elle prie également le collectif de veiller à ce que personne ne rentre dans ce bâtiment désaffecté pour des raisons de sécurité, précise la prise de position.

Le collectif à l’origine de l’occupation des anciens abattoirs de Serrières est baptisé Abal, pour Association bénévole autogérée du Littoral. L’entité entend y développer un projet de centre culturel autogéré. «Le lieu nous intéresse, car il est vide depuis de nombreuses années», a fait savoir un porte-parole cité dans Arcinfo.

Pas une première

«Et qu’il n’y a pas d’autres intentions que de le détruire, sans projet d’avenir derrière», a ajouté l’individu sur le site du quotidien. Selon un communiqué transmis par le collectif, une demande a été adressée à la Ville de Neuchâtel, après le début de l’occupation, pour pouvoir bénéficier de l’endroit.

L’occupation d’un bâtiment dans le but de créer un centre culturel n’est pas une première. En avril 2024, un précédent collectif, appelé Neuchâtel Art et Patrimoine, s’était implanté dans une maison vide appartenant à la commune au Clos-de-Serrières. Une convention avait été conclue, valable jusqu’à une réaffectation du lieu.