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Un conducteur perd la vie dans un grave accident à Ersigen

Keystone-SDA

Dimanche matin, deux voitures sont entrées en collision à Ersigen, faisant un mort et deux blessés. Le tronçon de route a été fermé pendant environ quatre heures, pour les opérations de sauvetage et de dépannage.

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(Keystone-ATS) Selon les premiers éléments connus, un automobiliste s’apprêtait à s’engager sur la Landstrasse depuis la Schürgasse, lorsqu’une collision s’est produite avec une autre voiture, pour des raisons encore inconnues, explique le Ministère public régional de l’Emmental-Haute Argovie dans un communiqué dimanche.

Le conducteur du véhicule prêt à s’engager sur la route principale, un Suisse de 81 ans, a été grièvement blessé. Malgré les premiers secours prodigués par des personnes sur place, il est décédé sur les lieux. La conductrice de l’autre véhicule a aussi été grièvement blessée, ainsi qu’un enfant qui se trouvait à bord, lui légèrement blessé, selon le Ministère public.

En plus de la Police cantonale bernoise, l’intervention a aussi mobilisé deux ambulances, un hélicoptère de la Rega, un médecin urgentiste et les sapeurs-pompiers de Berthoud, d’Ersigen et de Koppigen. La police a ouvert une enquête pour déterminer les causes et les circonstances exactes de l’accident.

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