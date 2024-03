Un cougar tue un homme en Californie, 1ère attaque fatale en 20 ans

2 minutes

(Keystone-ATS) Un homme âgé de 21 ans a été tué par un cougar en Californie, selon les autorités locales. Il s’agit de la première attaque fatale dans cet Etat de l’Ouest américain depuis 2004.

Le jeune homme est mort samedi après avoir été attaqué par ce gros félin, qui vit à l’état sauvage en Californie, tandis que son frère de 18 ans a été blessé au visage, a indiqué le bureau du shérif du comté d’El Dorado dans une publication lundi sur Facebook.

Les deux frères se promenaient le long d’une route non-pavée de Georgetown, dans le nord-est de la Californie, à la recherche de bois de cerfs, quand un cougar, aussi connu sous le nom de puma, est apparu.

Ils “ont fait ce qu’on leur a toujours appris, ils ont levé les bras en l’air pour sembler plus grands” et ont crié en direction du félin, Wyatt ayant même jeté son sac à dos vers l’animal pour tenter de le faire déguerpir. Mais au lieu de cela, le cougar s’est jeté sur les deux frères et après une lutte au sol, a réussi à mordre le grand frère au cou.

Espèce “spécialement protégée”

Le plus jeune, souffrant “de graves lacérations au visage”, s’est éloigné pour passer un appel d’urgence. Des recherches ont été lancées pour retrouver son frère et les policiers ont découvert “un cougar accroupi près d’un individu au sol”. Des coups de feu pour effrayer l’animal ont été tirés en l’air.

Une fois qu’ils ont pu s’approcher, les agents ont découvert que “malheureusement, l’individu était décédé”. Des agents des services environnementaux de Californie ainsi qu’un trappeur du comté d’El Dorado ont ensuite été envoyés pour retrouver le cougar. Le félin se trouvait dans un arbre, à près de 100 mètres de l’endroit où le corps de la victime a été retrouvé, et a été abattu.

Sans compter le drame de samedi, les autorités de Californie ont recensé 22 personnes attaquées par des cougars depuis 1986, et trois décès, le dernier remontant à 2004. Espèce “spécialement protégée” en Californie depuis 1990, le cougar peut mesurer jusqu’à 170 cm de long et peser jusqu’à 75 kg.