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Un feu important dans la zone industrielle de Vufflens-la-Ville

Keystone-SDA

Un feu s'est déclaré jeudi en début de soirée dans un entrepôt de la zone industrielle de Vufflens-la-Ville (VD). Une cinquantaine de pompiers et une quinzaine de véhicules combattaient les flammes.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Il s’agit d’une intervention importante. L’entrepôt est entièrement embrasé, on attend des renforts», a déclaré le major Christophe Huet, responsable de la centrale 118, à Keystone-ATS. «L’incendie pourrait durer toute la nuit», a-t-il ajouté. Il ne disposait pas d’informations sur d’éventuels blessés.

Le sinistre a débuté vers 20h30. Pour l’heure, les sapeurs-pompiers s’activaient à ceinturer le bâtiment pour éviter toute propagation du feu dans la zone.

En raison de la proximité de la voie de chemin de fer, le trafic ferroviaire était suspendu entre Bussigny et Cossonay-Penthalaz. Les CFF s’activaient à mettre sur pied des bus de remplacement.

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