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Un glissement de terrain interrompt la ligne de l’Albula (GR)

Keystone-SDA

La ligne de l'Albula des Chemins de fer rhétiques (RhB) est interrompue en raison d'écoulements provoqués par un glissement de terrain. La voie restera en partie fermée au moins jusqu'à vendredi soir et le trafic vers l'Engadine est dévié via le tunnel de la Vereina.

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1 minute

(Keystone-ATS) Un orage local survenu mercredi soir a provoqué un glissement de terrain qui a obstrué le ruisseau Beverin, indiqué jeudi la RhB. L’eau s’est alors déversée sur la voie ferrée sur une longueur de 200 à 300 mètres.

Jeudi matin encore, des parties du ruisseau coulaient toujours sur la voie. Les équipes d’intervention tentent de ramener le cours d’eau dans son lit habituel. Ce n’est qu’après que l’étendue des dégâts pourra être évaluée.

Déviation via le tunnel de la Vereina

Les trains de la ligne de l’Albula, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, ne circulent qu’entre Coire et Bergün ainsi qu’entre Saint-Moritz et Samedan. Un service de navettes a été mis en place entre Bergün et Preda.

Les voyageurs en provenance et à destination de l’Engadine sont déviés vers la ligne de la Vereina. Ce détour concerne aussi le Bernina Express et le Glacier Express ainsi que les trains de marchandises.

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